شكرا لقرائتكم خبر عن كونتي يلمّح لرغبته بتدريب نابولي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

يبدو أن المدرب الإيطالي أنتونيو كونتي (54 عاماً) تعمد توجيه إهانة لفريقه السابق توتنهام الإنجليزي الذي أقيل منه في مارس الماضي، إذ قال عند سؤاله عن إمكانية تدريب بطل إيطاليا نابولي: «في يوم ما أود تدريب فريق فاز للتو بلقب لأنني على سبيل المثال عندما دربت تشيلسي كان في المركز السابع ويوفنتوس أيضاً كان في المركز السابع».

ولم يؤكد كونتي تسلم المنصب في نابولي في المقابلة الصحفية وقال: «حالياً أمضي وقتاً أكبر مع العائلة وأواصل الدراسة وأراقب التغييرات التي تجري في اللعبة وأفهم الأوضاع الجديدة. عندما أعود للعمل سأكون أكثر استعداداً للسيطرة على التحديات الكبيرة. بعد توتنهام، وعدت بتخصيص وقت للعائلة، هذا خيار أسلوب حياة وبعد ذلك سأكون مستعداً للعودة للمعركة وعندما أعود سأكون خصماً صعباً للجميع».

وأنهى كونتي تجربته في توتنهام بالمركز الثامن، لكن المدرب الجديد الأسترالي أنج بوستيكوغلو فك شيفرة الفريق ويحتل وصافة الدوري الإنجليزي الممتاز حالياً رغم رحيل نجمه هاري كين صوب بايرن ميونيخ في الصيف.