شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتر يرحب باستعادة أونانا.. وراتكليف يخطط لشراء ربع أسهم اليونايتد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

رحب جيسيب ماروتا رئيس نادي إنتر ميلان الإيطالي باستعادة حارسه السابق الكاميروني أندريه أونانا، لاعب مانشستر يونايتد حالياً.

وكان أونانا انتقل لليونايتد في يوليو/ تموز الماضي مقابل 47.1 مليون استرليني لخلافة الإسباني ديفيد دي خيا لكن بسبب أخطاء كارثية سقط من عيون المشجعين.

بقي أونانا، الذي حصل عليه الإنتر مجاناً قبل عام واحد، كبيراً في عيون النادي الإيطالي ومشجعيه وعلق ماروتا: «لا يمكنني التكهن بالمستقبل، كل شيء يمكن أن يحصل في كرة القدم لكن من المؤكد أن تجربة أونانا معنا كانت رائعة. صفقته أيضاً كانت ناجحة، إذ حصلنا عليه مجاناً وبعناه مقابل مبلغ ضخم».

ورجح حارس الدوري الإنجليزي الممتاز السابق مارك شفارزر «انتهاء أونانا» برحيل المدرب تن هاغ وقال: «الجميع لاحظوا أن مدرب أياكس السابق جلب معه لاعبيه السابقين، شاهدت أداء أونانا وأعرف أنه لعب بشكل مميز مع الإنتر العام الماضي لكنني دائماً كنت أشكك في جدارته باللعب في اليونايتد. لا أدري إن كان قادراً على سحب نفسه من المشاكل التي هو فيها لكنني أعتقد أنه في حال خسارة تن هاغ منصبه ستنتهي تجربة الحارس في النادي».

وفي سياق متصل، أشارت الصحف إلى فوز أغنى أغنياء بريطانيا سير جيم راتكليف (70 عاماً) بسباق شراء اليونايتد بعد انسحاب القطري الشيخ جاسم. ووفق التقرير، تمتع فريق راتكليف بالمرونة والاحترام لمسؤولي بنك رين الأمريكي المشرف على مفاوضات البيع ولم يضع شروطاً ومواعيد نهائية لانتهاء المفاوضات على خلاف منافسه.

عندما أدرك الملياردير، مالك نيس الفرنسي والأب لولدين وبنت، أن شراء جميع الأسهم مستحيل وافق على شراء نسبة منها كما يفعل في جميع أعماله التجارية، ووفق التقرير يخطط الآن لشراء 25 في المئة من أسهم النادي الذي يشجعه منذ الصغر.