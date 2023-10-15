شكرا لقرائتكم خبر عن مستقبل مانشستر يونايتد بيد ثلاثة أشقاء روس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

لا يستطيع الكثير من لاعبي اليونايتد التبجح بهزيمة ليفربول مرتين في يوم واحد، لكن المهاجم الداغستاني أمير إبراهيموف فعل هذا في يناير الماضي مع فريق دون الـ16 وفريق دون الـ18 عاماً.

ولد أمير في إقليم داغستان، التابع لروسيا، وانتقل مع العائلة لإنجلترا بسن الـ11 وجذبت موهبته في أكاديمية شيفيلد أنظار الكبار وسير أليكس فيرغسون من المعجبين بموهبته.

تألق أمير في الأكاديمية ووجه له المدرب الهولندي إيريك تن هاغ دعوة للتمرن مع الفريق الأول. بيد أن أمير واحد من عائلة رياضية في النادي، إذ إن شقيقيه غازيك ومحمد مسجلان أيضاً في اليونايتد، بينما يمارس شقيقه الأكبر إبراهيم (19 عاماً) الفنون القتالية المختلطة بسجل 6 انتصارات بدون هزيمة.

وسبق لليونايتد أن لعب فيه الشقيقان نيفيل والتوأم دا سيلفا لكن سيكون حدثاً استثنائياً إن لعب الأشقاء الثلاثة كلهم معاً في مباراة واحدة.

ويلعب غازيك في فريق دون الـ14 عاماً بموقع الظهير وأمضى فترة في مانشستر سيتي كما هي حال محمد، بيد أن التركيز الآن على صاحب الـ15 عاماً الذي يلعب في فريق دون الـ18 عاماً منذ سن الـ14.

أبرز ما يميز أمير هو عقليته ويقول مدربه رادوسيو كينغ: «يملك عقلية عدم الاستسلام، إن احتجت لمقاتل يركض في اللحظات الأخيرة من المباراة لتخليص الكرة من هجمة مرتدة فعليك به. لم أر الكثير من اللاعبين يركضون مثله، أراه لاعباً بالقميص 10 مثل روني ويملك أمير كل ما يلزم للنجاح».

سطع اسم أمير أكثر في مباراة أمام توتنهام في ملعب كارينغتون للتمرينات في 2022 إذ بعد سقوطه في منطقة جزاء توتنهام أشار الحكم لمنحه ركلة جزاء واعترض لاعبو توتنهام لأن القرار كان مجحفاً عندما كان الفريقان 2-2. شعر أمير بالذنب، نفذ الركلة بشكل خفيف لتسقط في يدي الحارس وحصد احترام المشجعين والخصم على حد سواء رغم أنه كان بمقدوره تنفيذ الركلة بنجاح وحصد الفوز.

في يوليو 2022، ساعد أمير الفريق في حصد كأس سوبر الناشئين ووقع العقد الجديد مع اليونايتد في نفس يوم توقيع البرازيلي أنتوني على صفقة الـ85 مليون استرليني.

اختار المهاجم المسلم، الذي يردد سورة الفرقان عن ظهر قلب في شريط فيديو، تمثيل منتخب إنجلترا وشارك في مباراة ودية مع منتخب دون الـ15 أمام بلجيكا في فبراير / شباط الماضي، ويفخر أمير عبر حسابه في إنستجرام بصورة مع السير فيرجسون الذي يطلق عليه «The Boss»، وصورة أخرى مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.