شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى اختيارات روي كين بتشكيلة أحلام مانشستر يونايتد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اختار أسطورة مانشستر يونايتد الأيرلندي روي كين تشكيلة الأحلام من اللاعبين الذين عاصرهم في النادي الإنجليزي.

واختار كابتن الفريق الفائز بـ7 ألقاب بريميرليغ ولقب أوروبا في مسيرته التي امتدت 12 عاماً، في خط الوسط كلاً من صاحب الكرات الذهبية الخمس النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، جناح النصر السعودي حالياً، والهولندي رود فان نيستلروي الذي سجل 150 هدفاً للفريق و«الملك» الأسطورة الفرنسي إيريك كانتونا.

وفي الوسط اختار كين نفسه بجانب بول إنس وديفيد بيكهام، وفي الدفاع اختار الهولندي جاب ستام، الذي حصد الثلاثية التاريخية في أول موسم قبل أن يغادر النادي في 2001، وجاري باليستر ودينيس إيروين وباركر، وفي الشباك الأسطورة الدنماركي بيتر شمايكل.