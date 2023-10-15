شكرا لقرائتكم خبر عن الكشف عن حفل صاخب لثلاثي البرازيل بعد التعادل المحبط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

تفجرت فضيحة جديدة في معسكر البرازيل بعد التعادل المحبط أمام فنزويلا الخميس ضمن تصفيات مونديال 2026. ووفقاً لمنشور للصحفي ماثيوز بالدي نظم ثلاثي المنتخب نيمار وفينيسيوس وريتشارليسون حفلاً في فندق الإقامة ووجهوا دعوة لعارضات أزياء ومؤثرات على مواقع التواصل. وجاء الكشف بعد تباهي نجمة السوشيال ميديا ليتيشيا سوجيرو، التي شوهدت وهي تغادر الفندق صباح الجمعة، بعلاقتها مع فينيسيوس نجم ريال مدريد بتسجيل صوتي. وقالت ليتيشيا لصحيفة محلية إن «فيني منزعج مما حصل»، وإنها تشعر بالندم على فضح العلاقة وربما خسرته إلى الأبد.

ويفضل نجم الريال إبقاء حياته الشخصية بعيداً عن وسائل الإعلام، لكن المهاجم اعترف مؤخراً برغبته بالاعتزال في نادي فلامنغو المحلي بسبب وعد قطعه لوالده.

واشترى الريال المهاجم من نادي طفولته في 2017 وعلق فيني: «أعتقد أنه يمكنني البقاء في الريال طوال مسيرتي لكن نادي حياتي هو فلامنغو ووعدت والدي بالعودة إليه يوماً ما وعلي الوفاء بالوعد. أحب الحياة في مدريد عموماً والبقاء جيد لعائلتي أيضاً وعندما يتجول أحبتي في الشوارع يعرفهم الناس ويتمنون لهم السعادة، شيئاً فشيئاً اكتشفت حياة جديدة ومشاعر جديدة. ريال مدريد فريد من نوعه، جميع من في العالم يتحدثون لي عن هذا النادي وبعيداً عن هذا أنا أحبه. أنا عموماً شخص منزلي لكننا نمارس الكثير من النشاطات في المدينة».