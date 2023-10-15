شكرا لقرائتكم خبر عن ليث حسين يقدم طلباً للعودة للزوراء العراقي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

قدم ليث حسين، نجم المنتخب العراقي الأول لكرة القدم، وفريق الزوراء السابق طلباً رسمياً إلى الهيئة الإدارية لنادي الزوراء الرياضي التي يترأسها نجم الكرة العراقية السابق فلاح حسن من أجل العودة إلى الهيئة العامة للنادي.

وقال ليث حسين: «لقد قدمت طلباً رسمياً إلى الهيئة الإدارية لنادي الزوراء الرياضي من أجل العودة إلى الهيئة العامة للنادي التي أبعدت عنها في السنوات الماضية بحجة عدم تسديدي للاشتراك المادي».

وأضاف، «تقديمي للطلب الرسمي هو من أجل قطع كل الحجج والأعذار التي تقوم بها الإدارة من أجل إبعاد أبناء النادي ونجوم فريق الزوراء السابقين عن الهيئة العامة للنادي».

وتابع: «سبق أن قدمت طلباً سابقاً في السنوات الماضية من أجل الانضمام إلى الهيئة العامة للنادي، إلا أن طلبي جوبه بالرفض، برغم الخدمات الكبيرة التي قدمتها لفريق الزوراء الذي مثلته لسنوات عدة وحققت معه الكثير من الإنجازات التي لم يزل جمهوره الواسع يتغنى بها ويفتخر».

من جانب آخر قال عبد الكريم عبد الرزاق، عضو الهيئة الإدارية لنادي الزوراء، إن «طلب اللاعب السابق ليث حسين بالعودة إلى الهيئة العامة للنادي، قد تم استلامه فعلاً من قبل إدارة النادي وسوف يتم التعامل معه بشكل قانوني».

وأوضح، أن «ليث حسين سبق أن قدم في السنوات السابقة طلباً مشابهاً، لكن الإدارة رفضته، لأنه كان مخالفاً للضوابط، لأن حسين حينها كان يترأس الهيئة الإدارية لنادي البريد الرياضي، حيث لا تسمح القوانين الرياضية الفاعلة في البلد لأي شخص بالتواجد في ناديين في وقت واحد».

وكان ليث حسين قد مثل فريق الزوراء الأول منذ عام 1985 ولغاية 2005، كما مثل فريق الرشيد واحترف مع الوكرة القطري والأنصار اللبناني وفرق أخرى.

الجدير بالإشارة أن هناك شرخاً كبيراً بين الهيئة الإدارية لنادي الزوراء وبعض لاعبي فريقها الكروي الأول السابقين، حيث يتهم اللاعبون السابقون إدارة النادي بإبعادهم عن الهيئة العامة للنادي، بينما تؤكد الإدارة أن أبوابها مشرعة أمام جميع لاعبي الزوراء السابقين، بشرط أن يقوموا بالتواجد بالنادي ودفع الاشتراك وتجديد هوية النادي.