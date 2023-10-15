شكرا لقرائتكم خبر عن الزوراء يواصل استعداداته لملاقاة النجمة اللبناني والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

يواصل فريق الزوراء الأول لكرة القدم استعداداته لمواجهة فريق النجمة اللبناني في 23 من الشهر الحالي على ملعب البصرة الدولي ضمن الجولة الثالثة من دوري المجموعات لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وتمكن فريق الزوراء من الفوز على ضيفه فريق ديالى 2-0 في المباراة الودية التي جرت بينهما على ملعب الشالجية في العاصمة بغداد.

وظهر الزوراء بمستوى فيه بعض التطور قياساً بمستواه في المباريات السابقة، وتمكن من تسجيل هدفين على مدار شوطي المباراة، حيث سجل المحترف كريستوفر هدف الزوراء الأول خلال الشوط الأول، وتمكن المحترف الآخر أبو بكر روي من تسجيل الهدف الثاني في الدقائق الأخيرة من المباراة. حيث حرص مدرب فريق الزوراء، المصري حسام البدري على زج أغلب لاعبي فريقه في هذه من المباراة من أجل الوقوف على مستوياتهم.

ويخوض فريق الزوراء مباراة ودية أخرى على ذات الملعب مع فريق الحدود، قبل أن يغادر إلى محافظة البصرة في 18 من هذا الشهر استعداداً لمواجهة الفريق اللبناني.

الجدير بالذكر أن فريق الزوراء يحتل المركز الثالث في مجموعته التي يتصدرها فريق الرفاع البحريني يليه العربي الكويتي ولكل منهما 4 نقاط، بينما يمتلك الزوراء نقطة واحدة فقط، وهو يحاول جاهداً أن يستعيد وضعه ويكون منافساً على صدارة المجموعة، وستكون نتيجة مباراته أمام فريق النجمة اللبناني المقبلة فاصلة في تحديد موقعه، فإذا حقق الفوز سينطلق نحو المنافسة الحقيقية، أما في حالتي التعادل أو الخسارة، فإن حظوظه في التأهل إلى الدور الثاني ستكون صعبة جداً.