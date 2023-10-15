شكرا لقرائتكم خبر عن نجم في الـ«بريميرليغ» يقيم حفلاً صاخباً بـ«عقود سرية» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

كشف تقرير عن قيام نجم كرة يلعب بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بتنظيم حفل صاخب سري للاعبين مع عارضات أزياء في فندق 5 نجوم بالعاصمة لندن.

ووفق التقرير، أجبرت الفتيات على تسليم هواتفهن قبل دخول الحفل، ووقعن على عقود «سرية» تقضي بعدم البوح بما يجري في الحفل. وقالت إحدى الفتيات: «كان حفلاً صاخباً»، فيما سرّبت صحيفة «الصن» شريط فيديو يظهر فيه منظم الحفل وهو يخبر الفتيات بمكان اللقاء وطريقة التعامل مع أمن الفندق ويقول: «حسناً، سهلة جداً، هذا الباب الخلفي حيث يمكن أن تركنوا السيارة أو تنزلوا من التاكسي، وهناك سيكون أمن الفندق».

ويتابع منظم الحفل: «هذا المدخل للفتيات وللجميع وسيوافق الأمن على هذا. في داخل الفندق سنوقع على عقود سرية، أو ما يُعرف اختصاراً بـ(NDA) ونسلم الهواتف ثم نذهب إلى الحفل والغرف».

وقيل للفتيات في الشريط المسرب أن يتجمعن في مرأب سيارات خلف الفندق، وبعد تناول الكحول في المطبخ بالطابق الأرضي تم اصطحابهن بشكل منفرد من خلال المصاعد لأجنحة تكلف بضعة آلاف من الجنيهات الإسترلينية في الليلة الواحدة.

في المقابل، تحصل الفتيات على توصيلة وطعام مجاني وشراب وسرير للنوم، وقالت إحداهن: «يصبح الأمر فوضوياً أحياناً، إذ يتوجب علينا الانتظار في المرأب إلى حين خروج الوجبة السابقة من الغرف. كان هناك العديد من لاعبي الكرة مع الفتيات، أخبرونا أن علينا التوقيع على العقد وتسليم الهواتف كي لا يتم تصوير أي شيء ونشره على مواقع التواصل. اللاعبون فقط من حقهم المحافظة على هواتفهم. ليس هناك واحدة منا تعلم موقع الحفل إلى حين إرسال فيديو في اليوم نفسه. أقسمنا على السرية، وتم تفتيشنا كما لو كنا في مطار».

ووفق التقرير، أقيم الحفل في مايو من العام الماضي بمناسبة عيد ميلاد نجم الكرة، فيما حذرت هيئة تنظيم المحاماة من خطورة الاستخدام السيئ لعقد السرية، إذ يستخدم عادة لإسكات ضحايا التحرش في مكان العمل.