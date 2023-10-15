شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبي العراقي يفوز على الدومنيكان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

فاز المنتخب الأولمبي العراقي لكرة القدم على منتخب الدومنيكان 3 – 1 في المباراة التي جرت بينهما على ملعب «الأب جيكو» في الدار البيضاء بالمغرب، والتي جاءت في ختام معسكره التدريبي الذي استمر 9 أيام.

قدم لاعبو منتخب العراق مباراة جيدة، وتمكنوا من فرض أسلوبهم على منتخب الدومنيكان، وكان بإمكانهم تسجيل أهداف أخرى، إلا أنهم اكتفوا بتسجيل ثلاثة أهداف تناوب على تسجيلها كل من حسين لاوندي وألكسندر أوراها وسيابند عكيد في الدقائق 6 و15 و86.

وأكد نزار أشرف، المدرب المساعد للمنتخب الأولمبي العراقي في تصريحات نقلتها القناة الإعلامية للاتحاد العراقي لكرة القدم أن «المواجهة جاءت خلال وقت قصير بعد مواجهة المنتخب المغربي، الأمر الذي كان له تأثير سلبي في أداء اللاعبين».

وقال أشرف، إن «الدومنيكان منتخب منظم، ولديه إمكانات جيدة، ولكن مع ذلك الطاقم الفني للمنتخب الأولمبي العراقي وضع النهج الخططي الذي من خلاله يمكن الحصول على الفائدة الأكبر».

وأضاف، «سبق أن أشرنا في أكثر من مناسبةٍ إلى أن التجمعات التحضيرية لا نركز فيها على النتيجة بقدر الأداء والمردود الفني والبدني، إلى جانب الحد من الأخطاء وتعزيز الإيجابيات التي يظهرها اللاعبون».

وبين، أنه «يوماً بعد آخر يشخص الجميع الانسجام والتطور الذي يكتسي به أداء منتخبنا الأولمبي، الأمر الذي سينعكس إيجاباً إن شاء الله خلال التجمعات المقبلة وصولاً للنهائيات الآسيوية».

واختتم حديثه قائلاً: «بلا شك تحصلنا على سقف الطموحات من معسكر المغرب، ونطمح إلى أن تكون المحطات التحضيرية المقبلة بالقيمة نفسها، خصوصاً على صعيد المباريات من أجل اكتساب اللاعبين خبرة المواجهات القوية على غرار ما سنواجه في البطولة القارية».

وكان منتخب العراق الأولمبي قد فاز يوم الخميس الماضي على مضيفه منتخب المغرب الأولمبي 1 - 0 في المباراة التي جرت بينهما على ذات الملعب.