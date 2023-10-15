شكرا لقرائتكم خبر عن ديوكوفيتش يدعم تصريحات منتقدة لنادال وفيدرر والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

دعم المصنف الأول عالمياً نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش، التصريحات التي أدلى بها مؤخراً لاعب التنس الأرجنتيني ماركو ترنجيليتي والتي انتقد فيها أسطورتي التنس السويسري روجيه فيدرر والإسباني رافائيل نادال.

وقال ترنجيليتي إن فيدرر ونادال لم يستغلا قوتهما في اللعبة لمساعدة اللاعبين خارج النخبة مالياً، وأثنى الأرجنتيني في المقابل على ديوكوفيتش لتدخله في إصلاح نظام الجوائز المالية في التنس.

وقال اللاعب: «فيدرر ونادال متواطئان في سوء نظام الجوائز في اللعبة بينما ديوكوفيتش لا».

وأضاف ترنجيليتي، الذي يعود إليه الفضل في الكشف عن مراهنات للتلاعب بمباريات المستويات الأدنى باللعبة في 2015 ويقيم بأندورا حالياً بعد تعرضه لتهديدات بالقتل في الأرجنتين قائلاً: «لا نملك بيانات لذا من الصعب الحديث عن وجود تلاعب حالياً لكنني أعتقد أنهم أكثر حذراً الآن لذا يمسك بالبعض ويفلت آخر ونظام اللعبة يحتاج إلى إصلاح لذا سيكون من الصعب جداً إنهاء هذه المشكلة. يجب حل المشكلة من الجذور ويجب على اتحاد اللعبة أن يدفع ثمن الطعام والملابس، يدفع 100 أو 120 يورو يومياً للاعبين».

ويقود ديوكوفيتش رابطة لاعبي محترفي التنس حالياً ووصف مؤخراً وضع اللاعبين الأقل في التصنيف بأنه «فشل للعبة» لأنهم ملزمون بدفع ثمن تنقلاتهم وللمدرب وللمعالج، وأضاف بطل الـ24 جراند سلام: «أنا جئت من صربيا ولم يكن عندي شيء من هذا كله والآن لدي القدرة على التأثير وأريد استخدامها لتحسين أوضاع اللاعبين. نميل في وسائل الإعلام للحديث عما يحصل عليه اللاعبون المشاركون في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة لكننا لا نسلط الضوء على اللاعبين واللاعبات الذين يصعب عليهم الحصول على ما يكفي للعيش من ممارسة لعبة التنس».