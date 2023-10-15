شكرا لقرائتكم خبر عن دعوى على محامي إيكلستون بسبب هدايا زوجته السابقة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

بعد أيام من حكم قضائي بدفع عملاق الفورمولا 1 السابق بيرني إيكلستون ربع ثروته للضريبة، تعتزم رابطة المحامين رفع قضية على محاميه ستيفن مولينز الذي عمل مستشاراً لمدير الفورمولا 1 السابق منذ 1999؛ لأنه لم يخبرها بوجود قضية ضده في المحاكم قبل عامين.

وفي التفاصيل، أمر القاضي السيد مولينز بتسديد ضريبة هدايا بقيمة 40 مليون إسترليني حصل عليها من زوجة إيكلستون السابقة سلافيكا. وأكد المحامي، 74 عاماً، أن الهدايا كانت منحة من «العمة سلافيكا» التي كانت تدلل المقربين والأصدقاء كجزء من الامتنان لهم، وبعيداً عن أي علاقة عمل. صندوق الضريبة أكد أن الأموال التي حصل عليها المحامي بين عامي 2006-2013 كانت تثميناً لخدماته لآل إيكلستون، وطالبته بدفع أكثر من 20 مليون إسترليني ضرائب.

والآن، تريد رابطة المحامين، المسؤولة عن تنظيم عمل المحامين وحساباتهم المالية والضريبية، جمع المعلومات قبل تقرير الخطوة التالية؛ لأن مولينز لم يخبرها بالقضية الضريبية.