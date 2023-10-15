شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يحتاج 4 لاعبين فى يناير.. تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدرس الجهاز الفني لنادى الزمالك تدعيم صفوف فريق الكرة فى عدة مراكز، وتجديد دماء الفريق وإبرام صفقات جديدة تليق بالفريق الأبيض مع اقتراب موسم الانتقالات الشتوية.

ويعانى الزمالك من أزمة إيقاف القيد، إلا أنه من المنتظر أن يتم حلها فى أقرب وقت، خاصة أن الجمعية العمومية مقرر لها الجمعة المقبل، وسيتم انتخاب مجلس إدارة جديد سيكون من حقه إبرام صفقات وحل أزمات بالفريق.

ويحتاج الزمالك إلى 4 لاعبين لتدعيم 3 مراكز خلال انتقالات يناير، حيث يحتاج إلى لاعبين فى وسط الملعب، بالإضافة إلى مهاجم ومدافع أيضاً.

وكان عبد الواحد السيد مدير الكرة بالفريق كشف أن أوسوريو بحاجة إلى 4 لاعبين، 2 في وسط الملعب ومهاجم ومدافع شرط أن يلعب بقدمه اليسرى.

ومنح الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، مسئولى القلعة البيضاء الضوء الأخضر لتسويق البنينى سامسون أكينيولا لعدم حاجته لخدماته فى صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

واتفق أوسوريو مع مسئولى نادى الزمالك على رحيل اللاعب فى ظل عدم اقتناعه بقدراته الفنية، وابتعاده عن صفوف الفريق طوال المباريات الماضية، وذلك من أجل منحهم فرصة لتحقيق أعلى استفادة مالية من بيعه فى المستقبل.