شكرا لقرائتكم خبر عن وليد الكرتى خارج حسابات الأهلى.. وعمر كمال عبد الواحد يقترب بقوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير، أن المغربى وليد الكرتى، لاعب بيراميدز، خارج حسابات النادى الأهلى فى الفترة المقبلة مشددًا على وجود رغبة قوية من عمر كمال عبد الواحد لاعب فيوتشر ومنتخب مصر للانتقال للقلعة الحمراء فى الميركاتو الشتوى المقبل.

وقال شوبير فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم: "وليد الكرتى خارج حسابات الأهلى فى فترة الانتقالات المقبلة رغم إعجاب مسئولى القلعة الحمراء بمستوى النجم المغربى، ولكن اللاعب تعاقده مستمر مع بيراميدز موسمين وتعاقد الأهلى مع إمام عاشور أوقف مفاوضات النادى الأحمر مع أكثر من لاعب على رأسهم الكرتى ومحمد رضا بوبو".

وعن حراسة المرمى علق شوبير: "محمد صبحى حارس الزمالك منتظر حد يكلمه من الأهلى، والنادى الأحمر فاوض الحارس الموسم الماضى إبان وجوده فى فاركو ولكن تم صرف النظر والاكتفاء بالحراس المتواجدين فى القلعة الحمراء ولكن مع رحيل على لطفى لزد تناثرت الأنباء مجددًا ولكن الأهلى رفض واكتفى بالثلاثى الموجود حاليًا وكولر أغلق هذا الملف بالضبة والمفتاح، وبالتالى أصبح محمد صبحى قريب من تمديد تعاقده مع الزمالك".

وعن عمر كمال عبد الواحد قال شوبير: "عمر كمال عبد الواحد من حقه التوقيع لأى نادٍ فى يناير، فيوتشر هيوافق على رحيل اللاعب خشية رحيله بدون مقابل بعد أربعة شهور، وقد يدخل فيوتشر فى مفاوضات قوية لإقناع اللاعب بالبقاء وتمديد التعاقد ورفع القيمة المالية، وفى الأهلى بيفكروا فى ضم اللاعب لأن مستواه عشرة على عشرة فى كل المراكز التى لعب بها وعلى رأسها مركز الظهير الأيسر لتعويض التونسى على معلول، والأهلى بيحسب حساباته حاليًا، وعمر كمال والده كان مدرب فى ناشئي الأهلى وبالتالى القصة إذ طلب الأهلى التعاقد مع اللاعب مقابل عرض مالى محترم سيوافق اللاعب وكل أسرته، وهو بنى أدم طيب ومتدين ولا يتحدث فى الماديات".