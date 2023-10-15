شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك لليوم السابع: غرامات الفيفا لا تؤثر على المشاركة فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مسئولو نادى الزمالك أن الغرامات الموقعة على النادى من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لا تؤثر على مشاركة الفريق فى كأس الكونفدرالية الأفريقية. وقال أحمد فؤاد الوطن المديرالمالى للزمالك وعضو اللجنة الثلاثية فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن الغرامات التى يتم توقيعها على النادى لا علاقة لها بالمشاركة بالبطولة الكونفدرالية، موضحا أن الزمالك لم تصله أى خطابات من الفيفا بالاستبعاد من المشاركة.

وكشف فؤاد الوطن أن الزمالك لديه رخصة الأندية المحترفة من اتحاد الكرة والكاف للمشاركة فى البطولة الكونفدرالية، وبالتالي موقف الزمالك القانونى سليم تماماً.

وكان الزمالك تلقى خطاباً رسميا من المحكمة الرياضية الدولية يفيد بتخفيض الغرامة المستحقة للمغربى خالد بوطيب مهاجم الفريق السابق إلى مليون و900 ألف يورو، بعد أن حصل اللاعب في وقت سابق على حكم من المحكمة الرياضية بإلزام الزمالك بسداد 3 ملايين يورو.

وأسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية عن تواجد الزمالك على رأس المجموعة الثانية، مع أندية أندية ساجرادا الأنجولي وسوار الغيني وأبو سليم الليبي.