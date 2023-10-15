شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك لليوم السابع: غرامات الفيفا لا تؤثر على المشاركة فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر
وكشف فؤاد الوطن أن الزمالك لديه رخصة الأندية المحترفة من اتحاد الكرة والكاف للمشاركة فى البطولة الكونفدرالية، وبالتالي موقف الزمالك القانونى سليم تماماً.
وكان الزمالك تلقى خطاباً رسميا من المحكمة الرياضية الدولية يفيد بتخفيض الغرامة المستحقة للمغربى خالد بوطيب مهاجم الفريق السابق إلى مليون و900 ألف يورو، بعد أن حصل اللاعب في وقت سابق على حكم من المحكمة الرياضية بإلزام الزمالك بسداد 3 ملايين يورو.
وأسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية عن تواجد الزمالك على رأس المجموعة الثانية، مع أندية أندية ساجرادا الأنجولي وسوار الغيني وأبو سليم الليبي.
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