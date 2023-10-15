شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الواحد السيد يكشف كواليس رحيل إمام عاشور للأهلى وتضحية فتوح من أجل الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الساعات الماضية تصريحات مثيرة لعبد الواحد السيد مدير الكرة بنادى الزمالك، كشف فيها كواليس التجديد للاعبى الفريق، وعلى رأسهم أحمد فتوح، وكذلك رحيل إمام عاشور من الزمالك للأهلى.

وقال عبد الواحد السيد، مدير الكرة بنادى الزمالك، إنه تفاوض مع أحمد فتوح، لاعب الفريق، لتجديد تعاقده، حيث يتمسك اللاعب بالحصول على نسبة تتعدى الـ70% من الطلبات المالية له، وأن لديه يقينا بتجديد اللاعب للقلعة البيضاء.

وطلب مدير الكرة من اللاعب أن يكون هناك جزء من التضحية حتى يتمكن الزمالك من تقدير اللاعب ماليا، خاصة أنه من أبناء النادى، ومن العناصر المؤثرة بالفريق، إضافة إلى حب الجماهير له، وهو ما يوجب عليه أن يضحى من أجل الزمالك وتقبل الوضع القائم.

وفيما يخص رحيل إمام عاشور إلى الأهلى قال عبد الواحد السيد، إن اللاعب طلب العودة إلى الزمالك قبل الانتقال إلى النادي الأهلي، وتم التواصل مع المسؤلين بالزمالك، إلا أن الأزمة المالية حالت دون عودته لصفوف النادي مرة أخرى خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية بشكل نهائي، مشيرا إلى أن أزمة منع القيد فى ذلك الوقت حرمت النادى من عودته، وانتقل إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية

وأشار مدير الكرة بنادى الزمالك إلى أنه سيتم التفاوض مع بعض اللاعبين، مثل محمود علاء والحارسين محمد عواد ومحمد صبحى خلال الفترة المقبلة لتجديد تعاقدهم.

وأضاف أن سبب تراجع مستوى لاعبى الفريق الأبيض هو تأخر صرف مستحقاتهم المالية، حيث يتبقى 20% من مستحقات الموسم الماضى و25% من الموسم الحالي، ولكن الأمر تم العمل عليه من اللجنة الحالية، وتم صرف جزء من مستحقات اللاعبين.