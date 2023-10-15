شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتواصل مع سفارات مصر فى ليبيا وأنجولا وغينيا بسبب الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ الجهاز الفني والإدارى لنادى الزمالك الاستعداد لخوض مباريات الفريق في دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، والتي يتواجد فيها الزمالك ضمن المجموعة الثانية مع أندية أبو سليم الليبي وساجرادا الأنجولى وسوار الغيني.

وطلب عبد الواحد السيد، مدير الكرة بالزمالك، من إبراهيم زارع إداري الفريق سرعة التواصل مع السفارات المصرية فى ليبيا وأنجولا وغينيا، للتنسيق بخصوص رحلات الفريق الأبيض إلى هناك لخوض مباريات الكونفدرالية.

في سياق آخر، كشف عبد الواحد السيد، أنه قام بالتفاوض مع أحمد فتوح، لاعب الزمالك، لتجديد تعاقده، حيث يتمسك اللاعب بالحصول على نسبة تتعدى الـ70% من الطلبات المالية له، وأن لديه يقينا بتجديد اللاعب للقلعة البيضاء.

وقال عبد الواحد السيد، خلال تصريحات تليفزيونية، "المدرب الكولومبى أوسوريو المدير الفنى لفريق الزمالك يحتاج تدعيم الفريق بـ4 لاعبين فقط، والمدرب لديه مستحقات مالية متأخرة لمدة شهرين فقط".

وأشار مدير الكرة بنادى الزمالك إلى أنه سوف يتم التفاوض مع بعض اللاعبين، مثل محمود علاء والحارسين محمد عواد ومحمد صبحى خلال الفترة المقبلة لتجديد تعاقدهم.

ويستعد فريق الزمالك لخوض مباراة سموحة 21 أكتوبر الجاري فى الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.