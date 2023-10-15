شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر بالعلامة الكاملة أمام موزمبيق قبل كأس أمم أفريقيا.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضعت قرعة منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا 2023، التى أقيمت فى مدينة أبيدجان العاصمة الإيفوارية، المنتخب الوطنى فى المجموعة الثانية، فى البطولة المقرر لها 13 يناير حتى 11 فبراير من عام 2024.

ووقع المنتخب الوطنى فى المجموعة الثانية مع منتخبات غانا والرأس الأخضر وموزمبيق فى بطولة أفريقيا التى تضم 24 منتخبا لأول مرة المقرر إقامتها فى كوت ديفوار.

تاريخ مواجهات مصر وموزمبيق

التقى المنتخبان في 5 مواجهات سابقة عبر التاريخ، 3 مباريات فى بطولة أمم أفريقيا ومباراتان فى تصفيات كأس العالم، ونجح الفراعنة فى تحقيق الفوز فى الخمس مباريات ولم تعرف التعادل أو الهزيمة، سجل لاعبو المنتخب الوطنى 9 أهداف ولم تستقبل أى أهداف.

آخر مواجهة كانت فى 17 يناير عام 2013، فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2014 فى البرازيل، وحسمها الفراعنة بهدف نظيف فى موزمبيق.

وجاءت مجموعات أمم أفريقيا كالتالى..

المجموعة الأولى: غينيا بيساو، غينيا الاستوائية، نيجيريا، كوت ديفوار

المجموعة الثانية: موزمبيق، الرأس الأخضر، غانا، مصر

المجموعة الثالثة: جامبيا، غينيا، الكاميرون، السنغال

المجموعة الرابعة: أنجولا، موريتانيا، بوركينا فاسو، الجزائر

المجموعة الخامسة: ناميبيا، جنوب أفريقيا، مالى، تونس

المجموعة السادسة: تنزانيا، زامبيا، الكونغو، المغرب