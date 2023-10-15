تعرف على قائمة الأهلي فى الدوري الأفريقي قبل ضربة البداية أمام سيمبا

القاهرة - سامية سيد - انتهى مسئولو النادي الأهلي من قائمة الفريق التى ستُشارك فى النسخة الأولى من بطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم التى تقام الموسم الجاري بمشاركة 8 أندية أفريقية. ويستهل الأهلي مشواره فى بطولة الدوري الأفريقي بمواجهة سيمبا 20 أكتوبر الجاري فى تنزانيا، على أن تُقام مباراة العودة بالقاهرة 24 أكتوبر.

وقيد الأهلي 30 لاعباً فى قائمة الفريق الأفريقية وهم: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - حمزة علاء - مصطفى مخلوف -علي معلول - كريم الدبيس - محمود متولي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد عبد المنعم - أكرم توفيق - محمد هاني - خالد عبد الفتاح- أحمد نبيل كوكا - أليو ديانج - مروان عطية - كريم نيدفيد - عمرو السولية - إمام عاشور - أحمد عبد القادر - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - طاهر محمد طاهر - كريم فؤاد - محمد الضاوي كريستو - رضا سليم - بيرسي تاو - محمود عبد المنعم كهربا - أنتوني موديست وصلاح محسن.

ويستأنف الاهلى تدريباته اليوم، الأحد، باستاد مختار التتش استعداداً لمواجهة سيمبا التنزانى، المقرر لها مساء الجمعة المقبل، فى ربع النهائي من بطولة دوري السوبر الأفريقي (الدوري الأفريقي) وحصل المارد الأحمر على راحة سلبية لمدة 6 أيام بعد الفوز على الاسماعيلى بثلاثية مقابل هدف في الدوري.

ويتدرب الأهلى اليوم بدون 11 لاعباً دولياً بسبب ارتباطهم بالأجندة الدولية، ويتواجد 7 لاعبين مع منتخب مصر هم محمد الشناوى ومحمد هانى وياسر إبراهيم ومحمد عبد المنعم ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وحسين الشحات، فيما يتواجد على معلول مع منتخب تونس، وأليو ديانج مع منتخب مالى، ويتواجد الثنائى حمزة علاء ومحمد أشرف مع المنتخب الأوليمبى.

وحال تخطي الأهلي عقبة سيمبا سيواجه الفائز من مباراة صن داونز وبترو أتلتيكو فى دور نصف النهائي والنصف النهائي الآخر، سيكون بين الفائز من مباراة (الوداد وأنيميا) ولقاء (الترجي ومازيمبي).