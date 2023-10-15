شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: قدمنا استئنافا رسميا على غرامة خالد بو طيب بالمحكمة الفيدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد فؤاد الوطن، المديرالمالى لنادى الزمالك وعضو اللجنة الثلاثية بالنادى، أنه تم تقديم استئناف على غرامة خالد بوطيب لاعب الفريق السابق فى المحكمة الفيدرالية، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة قانونياً للحفاظ على حقوق النادى.

وقال أحمد فؤاد، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن الزمالك مستوفى الناحية القانونية، وتم تقديم الاستئناف للمحكمة، مضيفا، "مستوفيين الناحية القانونية، والاستئناف اتبعت".

يأتى تقديم الزمالك للاستئناف حتى يتم تخفيض العقوبة مجددًا أو الوصول لحل للجدولة ومنح الزمالك فرصة لتدبير أموره، فى ظل اقتراب تولى مجلس إدارة جديد ، حيث كانت المحكمة الرياضية، أقرت الغرامة المستحقة للمغربى خالد بوطيب مهاجم الفريق السابق والبالغة مليون و900 ألف يورو، بعدما حصل اللاعب، فى وقت سابق، على حكم من المحكمة الرياضية بإلزام الزمالك بسداد 3 ملايين يورو.