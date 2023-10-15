شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: قدمنا استئنافا رسميا على غرامة خالد بو طيب بالمحكمة الفيدرالية والان مع تفاصيل الخبر
وقال أحمد فؤاد، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، إن الزمالك مستوفى الناحية القانونية، وتم تقديم الاستئناف للمحكمة، مضيفا، "مستوفيين الناحية القانونية، والاستئناف اتبعت".
يأتى تقديم الزمالك للاستئناف حتى يتم تخفيض العقوبة مجددًا أو الوصول لحل للجدولة ومنح الزمالك فرصة لتدبير أموره، فى ظل اقتراب تولى مجلس إدارة جديد ، حيث كانت المحكمة الرياضية، أقرت الغرامة المستحقة للمغربى خالد بوطيب مهاجم الفريق السابق والبالغة مليون و900 ألف يورو، بعدما حصل اللاعب، فى وقت سابق، على حكم من المحكمة الرياضية بإلزام الزمالك بسداد 3 ملايين يورو.
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