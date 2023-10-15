شوبير يحسم الجدل: هل وقع أسامة جلال لـ الأهلي؟

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة توقيع أسامة جلال، مدافع فريق بيراميدز ومنتخب مصر، للنادي الأهلي.

وقال شوبير، خلال تقديم برنامجه الإذاعي عبر إذاعة "أون سبورت إف إم" صباح الأحد، إن "أسامة جلال سبق ووقع للنادي الأهلي منذ ما يقرب من 3 سنوات، خلال تواجده ضمن صفوف فريق إنبي، ولكن فى النهاية انتقل إلى فريق بيراميدز”.

وأكد حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق أن "أسامة جلال خارج حسابات النادي الأهلي الفترة المقبلة"، مشيرا إلى أن إدارة نادي بيراميدز تحركت واتفقت مع اللاعب على خطوة تجديد عقده ليصبح هناك 3 سنوات فى عقده مع الفريق السماوي خلال الفترة الحالية.

وأضاف شوبير أن "الحديث عن انتقال أسامة جلال إلى صفوف النادي الأهلي غير مطروح في ظل ارتباط اللاعب بعقد مع الفريق السماوي خلال الوقت الحالي".

ويُعد أسامة جلال أحد اللاعبين الذين تم ترشيحهم للانضمام للأهلي قريباً بفضل قدراته الفنية الجيدة، كما أنه مازال صغيرا (26 عاماً) لكن مسئولى القلعة الحمراء تأكدوا من صعوبة إتمام الصفقة في يناير وربما مع نهاية الموسم الجاري للأسباب السابقة على أقل تقدير لذا أغلقوا فكرة ضم اللاعب وقرروا البحث عن بديل، وفقا لصحيفة "اليوم السابع".