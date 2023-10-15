شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة لمنتخب الديوك.. نجم فرنسا يضحك أثناء دقيقة الحداد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رصدت عدسات الكاميرات لقطة تسببت في غضب كبير خلال مباراة فرنسا وهولندا في تصفيات بطولة يورو 2024، إذ قام أحد لاعبي الفريق بالضحك أثناء الوقوف دقيقة صمت بسبب وفاة مدرس طعناً بشمال البلاد، الأمر الذي تسبب في أزمة لمنتخب الديوك وتعرضه للانتقادات.

وكان الاتحاد الفرنسي، قد قرر الوقوف دقيقة صمت حداداً قبل انطلاق المباراة، والتقطت الكاميرات، لقطة للاعب جان كلير توديبو، وهو يضحك مما تسبب في غضب الجمهور الفرنسي، بسبب التصرف الذي وصفوه بـ «غير اللائق».

ولعب المنتخب الفرنسي، أمام نظيره الهولندي، الجمعة، ضمن مباريات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لبطولة يورو 2024، وفاز فيها المنتخب الفرنسي بهدفين مقابل هدف.

ويستعد الديوك لمواجهة منتخب اسكتلندا، الثلاثاء، في مباراة ودية تجمع بينهما على ملعب بيار موروا.