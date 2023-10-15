"هو ده حد يفرط فيه؟".. عضو الزمالك السابق يكشف مفاجأة بشأن إمام عاشور

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف حسين السيد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، والمرشح على نفس المنصب في الانتخابات المقبلة، مفاجأة بشأن إمام عاشور لاعب فريق الأهلي الحالي.

قال حسين السيد في برنامج تلفزيوني على قناة النهار: "حين توليت منصب العضوية كان إمام عاشور في بداية تألقه ويحصل من الزمالك حوالي مبلغ مليون ونصف جنيه".

وأضاف: "نجحنا في تجديد عقد إمام عاشور مع نادي الزمالك قبل رحيلنا ولكن لم يتم توثيق العقد من المجلس الذي تولى النادي".

أوضح حسين السيد مفاجأة: "إمام عاشور حين عاد مرة أخرى من الاحتراف، ظهر في الزمالك، وطالبهم بشرائه مرة أخرى ولكن كان الرد عليه لا يوجد أموال".

أتم تصريحاته: "هو إمام عاشور حد يفرط فيه؟.. لو كنا موجودين مكنش هيمشي إمام عاشور أصلا، من نادي الزمالك".

جدير بالذكر أن إمام عاشور رحل عن نادي الزمالك الموسم الماضي، ورحل لخوض فترة احتراف قصيرة في الدنمارك وتحديدا نادي ميتلاند، ثم عاد مع بداية الموسم الحالي للانضمام للنادي الأهلي.