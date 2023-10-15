"ولا في دماغي".. حسين لبيب يرد على طعون استبعاده من انتخابات الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - علق حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك السابق، والمرشح على نفس المنصب في الانتخابات المقبلة، على الطعون المقدمة ضده، من قبل المرشحين لاستبعاده من الانتخابات.

قال حسين لبيب في مداخلة تلفزيونية بقناة النهار: "مش قلقان أبدا ولا في دماغي الطعون والشكاوى المقدمة ضدي، خاصة وأنا تتهمني أنني لست عضوا بنادي الزمالك ولا لاعب سابق في فريق اليد".

أضاف "لبيب": "هدفي العمل ثم العمل داخل نادي الزمالك، والتركيز حاليا على خدمة النادي والأعضاء فقط، ومعي ضمن القائمة مجموعة مخلصة من الأعضاء".

أوضح: "نبحث عن حل الأزمات داخل النادي الأبيض، وكل عضو ضمن قائمتي تم اختياره بعناية شديدة، واتخاذ القرارات حال نجاح القائمة بالكامل سيكون بالإجماع، وكل عضو سيتولى ملف للعمل عليه".

جدير بالذكر أن انتخابات نادي الزمالك، سوف تقام يوم الجمعة المقبلة 20 أكتوبر، وستشهد منافسة قوية على جميع المناصب.