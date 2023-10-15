"مين بيدعمها؟".. نجم الزمالك يهاجم اختيار القائمة الموحدة: إلغاء عقول الناس

محمد اسماعيل - القاهرة - هاجم هشام يكن نجم الزمالك السابق، فكرة اختيار قائمة موحدة في الانتخابات المقبلة، للتواجد في مجلس إدارة نادي الزمالك.

وقال هشام يكن في برنامج تلفزيوني بقناة المحور: "لماذا يتم اختيار قائمة موحدة في انتخابات الزمالك، وهي بالنسبالي تعني إلغاء عقول الناس".

أضاف: "اتحدى أي حد، وعمري ما اترددت إني أنزل مستقل، وبحترم كل الناس اللي نازلة لهم كل التقدير، ولكن ليه عاملين قائمة موحدة؟ ومين بيدعمها؟".

أوضح: "أحمد سليمان كان ضد حسين لبيب، ومرة واحدة بقى مترشح عضو، في اتفاقيات في انتخابات الزمالك، ومش عايزين ده إحنا عايزين كل واحد داخل بشخصه يخدم نادي الزمالك فقط".

جدير بالذكر أن انتخابات نادي الزمالك ستقام يوم الجمعة المقبلة 20 أكتوبر، بمقر النادي الأبيض بميت عقبة.