"أنصحه بالتضحية".. عبدالواحد السيد يكشف تمسك فتوح بطلباته وفشل جلسة التجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف عبدالواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، تفاصيل جلسة تجديد عقد أحمد فتوح لاعب الفريق الأول، وتمسكه بطلباته المادية، من أجل الاستمرار مع الفريق.

قال عبد الواحد السيد في لقاء تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس": "جلست مع فتوح وأحد المقربين له، بناء على طلبات اللجنة الحالية لنادي الزمالك، وبعض المحبين، واتفقنا على صيغة معينة، وأخطرت المسئولين بها، ولم نوفق في تنفيذها".

أضاف: "وعادة المفاوضات مرة أخرى بعد ذلك، وإنشاء الله القادم خير، ونصيحتي للاعب وهو أحد أبناء نادي الزمالك، ومن كباتن الفريق، لابد أن يكون هناك نوع من التضحية، وأيضا نادي الزمالك يقدره بشكل جيد".

أوضح: "أحمد فتوح متمسك بطلباته بنسبة 70%، والأمور حاليا في يد المجلس المقبل لنادي الزمالك، وأرى أنه سيكون هناك مرونة في المفاوضات، كما ذكرت خاصة وأنه أحد أبناء نادي الزمالك".

أكمل: "أعلم مدى تمسك جماهير نادي الزمالك باستمرار فتوح، وأنا حاولت إنهاء الأمور، والقادم خير وأطمئن الجميع".

جدير بالذكر أن أحمد فتوح ينتهي عقده مع الزمالك، بنهاية الموسم الحالي، ويحق له التوقيع لأي فريق، خلال شهر يناير المقبل.