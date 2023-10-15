شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يؤجل ملف تمديد 5 لاعبين بسبب "مقدم التعاقد".. اقرأ التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة نادى الإسماعيلى، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، بالتنسيق مع على أبو جريشة رئيس قطاع الكرة ونائبه عماد سليمان، تأجيل ملف المفاوضات لتمديد عقد خماسى الدراويش بسبب عدم توافر السيولة المالية لتسديد "مقدم التعاقد" لهؤلاء اللاعبين.

وتنتهى عقود محمد فوزى ومحمد مخلوف ومحمد هاشم وعصام صبحى ومحمد دسوقى لاعبو الاسماعيلى بنهاية الموسم الجاري، ويحق لهم التوقيع لأى نادى في شهر يناير المقبل.

ويسعى الإسماعيلى لتوفير السيولة المالية اللازمة لإنهاء هذا الملف بهدف الوصول لاتفاق مع اللاعبين لتجديد عقودهم لثلاثة مواسم قادمة، للحفاظ على قائمة الإسماعيلى الحالية، خاصة بعد إيقاف القيد للإسماعيلى في بداية الموسم لمدة 3 فترات.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة فاركو المقرر لها الأحد 22 أكتوبر الجارى على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري.

ويسعى إيهاب جلال فى استغلال فترة التوقف الدولى من أجل علاج الأخطاء، التي وقع فيها اللاعبون في المباريات الأخيرة، وخاصة مباراة الأهلى التي خسرها الدراويش بثلاثة أهداف مقابل هدف و شهدت عدم استغلال الفرص التي أتيحت لها أمام المرمى وتجهيز العديد من اللاعبين بشكل جيد للاستعانة بهم في المباريات المقبلة.

يذكر أن الإسماعيلي يحتل المركز الحادى عشر في جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 3 نقاط، حيث خاض 3 مباريات، خسر أمام زد إف سي والأهلي، بينما فاز على الاتحاد السكندري.