شكرا لقرائتكم خبر عن سبورتنج يتصدر جدول ترتيب مرتبط اليد 2006.. والأهلى فى المرتبة الأولى 2004 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتصدر فريق سبورتنج جدول ترتيب مسابقة دورى مرتبط كرة اليد مواليد 2006 للموسم المحلى 2023 / 2024 برصيد 21 نقطة، من خلال تحقيق العلامة الكاملة بالفوز فى 7 جولات متتالية، يليه سموحة برصيد 18 نقطة، ثم الأهلى ثالثا بنفس الرصيد لفارق الأهداف، ومن بعده الزمالك رابعا برصيد 17 نقطة .

أما الأهلى فيتصدر ترتيب دورى المرتبط بالمحترفين مواليد 2004 برصيد 21 نقطة يليه سبورتنج فى المركز الثانى بنفس الرصيد ثم الزمالك ثالثا برصيد 16 نقطة.

فيما واصل فريق رجال كرة اليد بالنادى الأهلى تصدره لجدول ترتيب دورى المحترفين للموسم المحلى 2023 / 2024 برصيد 27 نقطة، محققاً العلامة الكاملة بالفوز فى 9 جولات حتى الآن.

بينما يحل البنك الأهلى فى المرتبة الثانية برصيد 25 نقطة، يليه الزمالك ثالثا برصيد 23 نقطة.



ترتيب المحترفين



ترتيب المرتبط 2004



ترتيب المرتبط 2006

فيما تقام الجولة العاشرة الثلاثاء المقبل بمواجهات بين كل من: البنك الأهلى مع الأهلى وسبورتنج مع الجزيرة وهليوبوليس مع الترسانة وطلائع الجيش مع الأوليمبى و الطيران مع أصحاب الجياد و الزمالك مع الشمس والزهور مع سموحة والمعادى مع العبور .

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ 7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.