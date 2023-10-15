شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل السوبر السعودى المصرى لليد بين الزمالك والنور إلى 23 فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد السعودى لكرة اليد تأجيل لقاء السوبر السعودى المصرى بين الزمالك والنور إلى 23 فبراير 2024 بدلا من 5 نوفمبر.

ويبدو أن هذا القرار اتخذه الاتحاد السعودى للعبة نظرا لارتباط فريق النور بالمشاركة فى بطولة كأس العالم لأندية اليد المقرر لها شهر نوفمبر المقبل أيضا بالسعودية.

ويسعى الزمالك لحصد هذا اللقب بعدما حقق المركز الثاني فى البطولة العربية لليد التى أقيمت بالمملكة العربية السعودية بالهزيمة من الكويت الكويتى فى لقاء النهائى.

ويخوض النور السعودى منافسات كأس العالم للأندية " سوبر جلوب " ضمن المجموعة الأولى التى تضم الأهلى المصرى وبرشلونة الإسبانى.