شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل السوبر السعودى المصرى لليد بين الزمالك والنور إلى 23 فبراير والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الاتحاد السعودى لكرة اليد تأجيل لقاء السوبر السعودى المصرى بين الزمالك والنور إلى 23 فبراير 2024 بدلا من 5 نوفمبر.
ويبدو أن هذا القرار اتخذه الاتحاد السعودى للعبة نظرا لارتباط فريق النور بالمشاركة فى بطولة كأس العالم لأندية اليد المقرر لها شهر نوفمبر المقبل أيضا بالسعودية.
ويسعى الزمالك لحصد هذا اللقب بعدما حقق المركز الثاني فى البطولة العربية لليد التى أقيمت بالمملكة العربية السعودية بالهزيمة من الكويت الكويتى فى لقاء النهائى.
بينما ضمت المجموعة الثانية الكويت الكويتى وسان فرناندو بطل الأرجنتين وفوكس برلين الألمانى، فينا ضمت المجموعة الثالثة ماجدبورج الألمانى والخليج السعودى ويونفريستى الاسترالى، المجموعه الرابعة تضم كيلسى البولندى والنجمة البحرينى والنور السعودى.
تقام يطولة العالم السادسة عشر بمدينة الدمام السعودية فى الفترة من 7 إلى 12 نوفمبر بمشاركة 12 فريقا تم تقسيمهم على أربع مجموعات.
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