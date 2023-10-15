شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهد من تتويج نور الشربيني ببطولة أمريكا للاسكواش لأول مرة فى تاريخها.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجت البطلة المصرية نور الشربيني، لاعبة سبورتنج والمصنفة الأولى عالمياً لسيدات الاسكواش، ببطولة أمريكا المفتوحة التى استضافتها فيلادلفيا، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 196 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

وفازت نور الشربيني فى مباراة الدور النهائي على مواطنتها هانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثالثة بنتيجة 3-0، فى مباراة استغرقت 35 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط: 11-6, 11-6, 11-7.



نور الشربيني وبول كول



نور الشربيني



نور وهانيا



نور

وتعد هذه المرة الأولى التي تحصد فيها الشربيني بطولة أمريكا، وذلك بعد مشاركتها في 4 نسخ سابقة ووصولها للأدوار النهائية غير أن الحظ لم يحالفها، وبتلك البطولة تبتعد نور الشربيني بصدارة التصنيف العالمي عن أقرب منافسيها نوران جوهر صاحبة المركز الثاني، والتي لم تشارك في تلك البطولة بسبب الإصابة.

من ناحية أخرى، حصد علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالمياً لرجال الاسكواش، وصافة بطولة أمريكا، وخسر علي فرج في مباراة الدور النهائي أمام منافسه النيوزيلندي بول كول بنتيجة 3-2، في مباراة استغرقت 98 دقيقة وجاءت نتيجة الأشواط: 11-7, 11-7, 8-11, 8-11, 12-10، وابتعد علي فرج بقمة التصنيف العالمي عن أقرب منافسيه دييجو إلياس والذي ودع البطولة من نصف النهائي.