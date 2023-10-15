شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر يترقب عودة عمر كمال لفتح ملف تمديد التعاقد بعد اهتمام الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب مسؤولو نادي مودرن فيوتشر عودة عمر كمال عبد الواحد، الجناح الأيمن للفريق والمنتخب الوطني، عقب انتهاء مشاركته فى معسكر المنتخب الوطني المقام حالياً بدولة الإمارات استعداداً لأمم أفريقيا والتصفيات المؤهلة لكأس العالم.

ويسعى مسؤولو مودرن فيوتشر لفتح باب التفاوض مع اللاعب من أجل تجديد تعاقده مع النادي، والذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، وذلك لحفظ حقوق النادي، خاصة بعد اهتمام الأهلي بضم اللاعب.

ويحق لعمر كمال التوقيع لأى نادٍ مجاناً فى يناير المقبل، فى ظل انتهاء تعاقده مع مودرن فيوتشر فى يونيو 2024، ويتواجد اللاعب حالياً فى معسكر منتخب مصر، والذي ينتهي يوم الثلاثاء المقبل.

وتأهل نادي مودرن فيوتشر إلى دور المجموعات بالكونفيدرالية، وسيلعب ضمن منافسات المجموعة الأولى رفقة كل من سوبر سبورت الجنوب إفريقي، والهلال الليبي، واتحاد العاصمة الجزائري.