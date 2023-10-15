شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتمسك بالحصول على 25 مليون جنيه لإنهاء أزمة ثنائى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمسك مسئولو نادى الزمالك باستلام 25 مليون جنيه من النادى المصرى للتنازل عن شكوى ثنائى الفريق أحمد عيد وأحمد أيمن منصور بعد توقيعهما على عقود الانضمام للفريق البورسعيدى.

وأكد أحمد فؤاد عضو اللجنة الثلاثية بالزمالك في تصريحات خاصة لليوم السابع أنه لا تراجع عن مبلغ الـ25 مليون جنيه، نظيره التنازل عن الشكوى ضد اللاعبين فى اتحاد الكرة.

وكان الزمالك تقدم بشكوى ضد اللاعبين بعد التوقيع على عقود انضمام لفريق المصري البورسعيدي، رغم سريان عقديهما مع الفريق الأبيض، بحسب ما جاء فى شكوى الأخير.

وعرض المصري مقابلاً مالياً على إدارة الزمالك لضم اللاعبين ليتنازل الأبيض عن شكواه، إلا أن الزمالك رفض المقابل المعروض وطلب زيادة المبلغ لـ25 مليون جنيه مقابل التنازل عن الشكوى المقدمة.

ويترقب مسئولو نادى الزمالك التحقيق مع أحمد أيمن منصور وأحمد عيد ثنائى المصري اللذان انضما للفريق البورسعيدى فى الانتقالات الصيفية الماضية وقدم فيهما الأبيض شكوى رسمية على خلفية توقيعهما لناديين.

وحدد مجلس إدارة اتحاد الكرة موعدا للتحقيق مع أحمد عيد وأحمد أيمن منصور ثنائي المصري البورسعيدي، بسبب أزمتهم مع الزمالك، خلال الفترة الماضية، وانتقالهم إلى الفريق البورسعيدي، بعد رحيلهم عن الزمالك.

وقرر اتحاد الكرة أن يكون التحقيق مع ثنائي المصري عقب انتهاء فترة الدولي التي تنتهى في السابع عشر من أكتوبر الجاري، ويرجع تحديد هذا الموعد لوجود أحمد عيد في معسكر المنتخب الأولمبي.