شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مواجهات منتظرة فى دورى نايل بعد انتهاء التوقف.. أبرزها فيوتشر وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشهد الجولة الرابعة من منافسات دورى نايل، المقرر انطلاقها الجمعة المقبل، 3 مواجهات منتظرة بعد التوقف الدولى لانشغال المنتخب الوطنى بمباراته الودية أمام الجزائرالتى ستقام غدا فى الإمارات فى البروفة الأخيرة قبل كأس أمم أفريقيا المقرر لها 13 يناير المقبل فى كوت ديفوار.

وهناك 3 مواجهات قوية منتظرة فى هذه الجولة نستعرضها فى التقرير التالى..

فيوتشر وبيراميدز

أولى هذه المباريات تجمع "المتصدر" مودرن فيوتشر صاحب العلامة الكاملة بعدما نجح في الفوز فى مبارياته الثلاثة على كل من فاركو والداخلية وطلائع الجيش، مسجلا 6 أهداف واستقبلت شباكه هدفا واحدا، مع فريق بيراميدز صاحب المركز الرابع برصيد 7 نقاط، في مواجهة قوية تساوى 6 نقاط.

وتتسم مواجهات فيوتشر وبيراميدز بالندية والإثارة في الفترة الماضية، حيث جمعتهما مجموعة واحدة في الكونفدرالية الموسم الماضى، بجانب أهمية هذه المباراة، حيث يسعى مودرن فيوتشر في مواصلة الصدارة وسجل الانتصارات، في الوقت الذى يطمح بيراميدز في تحقيق الفوز والوصول للنقطة العاشرة والاقتراب من صدارة الترتيب.

الزمالك وسموحة

ثانى هذه المواجهات بين الزمالك وسموحة، ويسعى الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مدرب الزمالك لتحقيق الفوز الثانى فى بطولة الدورى بعد الفوز على البنك الأهلى والاقتراب من فرق المقدمة للمنافسة على اللقب الغائب، وفى المقابل يأمل أحمد سامى، المدير الفني لسموحة، فى الحفاظ على سجل فريقه خاليا من الهزائم وخطف النقاط الثلاثة من أجل التقدم أكثر في ترتيب دورى نايل.

الإسماعيلى وفاركو

ثالث المواجهات بين الإسماعيلى وفاركو والتي تعد مباراة النجاة وتعديل المسار، حيث يسعى إيهاب جلال المدير الفني لفريق الإسماعيلى في استغلال عاملى الأرض والجمهور في انتزاع الثلاث نقاط بعد العزيمة بثلاثية أمام الأهلى في الجولة الثانية، في المقابل يأمل خالد عيد المدير الفني الجديد لفاركو في العودة من الإسماعيلية بالنقاط الثلاثة وتحقيق الفوز الأول لفاركو في هذا الموسم بعد التعادل في مباراة والخسارة في مباراتين.

مواعيد مباريات الجولة الرابعة..الجمعة 20 أكتوبر

سيراميكا مع الداخلية "4 عصرا" استاد المقاولون العب

المصرى مع طلائع الجيش "4 عصرا" استاد برج اعلرب بالإسكندرية

السبت 21 أكتوبر

بلدية المحلة مع الاتحاد السكندرى "4 عصرا" استاد غزل المحلة

إنبى مع البنك الأهلى 7 مساء استاد بتروسبورت

الزمالك مع سموحة 7 مساء استاد القاهرة

الأحد 22/ 10

المقاولون العرب مع زد 4 عصرا استاد المقاولون العرب

الإسماعيلى مع فاركو 7 مساء استاد الإسماعيلية

فيوتشر مع بيراميدز 7 مساء استاد القاهرة الدولى

الجونة مع الأهلى "مؤجل"