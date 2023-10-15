شكرا لقرائتكم خبر عن 10 تصريحات نارية من حسين لبيب فى ندوة الخليج 365.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسين لبيب ، المرشح على رئاسة نادى الزمالك ضمن القائمة الموحدة فى الانتخابات المقرر لها 20 أكتوبر، أهم نقاط البرنامج الانتخابى، وأبرز ما ستقوم به القائمة حال الفوز فى الانتخابات. وتطرق لبيب إلى هدفه من الانتخابات، وقطاع الناشئين، وخطة تطوير القلعة البيضاء، إضافة إلى مصير لاعبى الفريق ممن اتقربت عقودهم من الانتهاء.

- قادرون على مواجهة الأزمات وتم تقسيم جميع الملفات على أفراد القائمة

- قائمتى تضم 12 مرشحا كوماندوز قادرون على وضع حلول لكل الأزمات

- سنتواصل مع أندية أوروبية للاستفادة من خبراتها فى الزمالك حال الفوز

- أهم أهداف القائمة هو زيادة العلاقات الداخلية والخارجية وتحسينها مع الجميع

- الباب مفتوح أمام الجميع من أجل خدمة الزمالك وهذه فترة «لم الشمل»

- هدفى إعادة نادى الزمالك ليكون جاذبًا وليس طاردًا

- لاعبو الزمالك في جميع الألعاب "ثروة كبيرة" ويجب الحفاظ عليهم

- سندخل ألعاب جديدة في الزمالك مثل الملاكمة والكروكيه

- أتمنى دعم الجمهور للقائمة حال حالفها التوفيق في الانتخابات

- قطاع الناشئين يحتاج إلى التطوير وسوف يرتدى ثوبا جديدا مع المجلس الجديد



