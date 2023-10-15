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شكرا لقرائتكم خبر عن 10 تصريحات نارية من حسين لبيب فى ندوة الخليج 365.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر
- قادرون على مواجهة الأزمات وتم تقسيم جميع الملفات على أفراد القائمة
- قائمتى تضم 12 مرشحا كوماندوز قادرون على وضع حلول لكل الأزمات
- سنتواصل مع أندية أوروبية للاستفادة من خبراتها فى الزمالك حال الفوز
- أهم أهداف القائمة هو زيادة العلاقات الداخلية والخارجية وتحسينها مع الجميع
- الباب مفتوح أمام الجميع من أجل خدمة الزمالك وهذه فترة «لم الشمل»
- هدفى إعادة نادى الزمالك ليكون جاذبًا وليس طاردًا
- لاعبو الزمالك في جميع الألعاب "ثروة كبيرة" ويجب الحفاظ عليهم
- سندخل ألعاب جديدة في الزمالك مثل الملاكمة والكروكيه
- أتمنى دعم الجمهور للقائمة حال حالفها التوفيق في الانتخابات
- قطاع الناشئين يحتاج إلى التطوير وسوف يرتدى ثوبا جديدا مع المجلس الجديد
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