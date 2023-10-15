شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة كأس مصر لرجال اليد تؤهل الأهلى والزمالك لدور الـ16.. والسيدات إلى الثمانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة كأس مصر لكرة اليد التى أقيمت منذ قليل عن تأهل الأهلى والزمالك مباشرة إلى دور الـ 16 للموسم الجديد 2023 / 2024.

ويقام دور الـ32 يوم 27 أكتوبر الجارى، فيما يقام دور الـ 16 يوم 1 ديسمبر المقبل، ودور الثمانية 8 مارس، وقبل النهائى والنهائى يومى 26، 27 أبريل المقبل.

كما أهلت القرعة أيضا أندية البنك الأهلى وسموحة وهليوبوليس وأصحاب الجياد ودلفى والطيران وسبورتنج واتحاد الشرطة إلى دور الـ16.

ويلتقى الأهلى مع البنك الأهلى فى دور الـ 16 و الزمالك مع الفائز من الجزيرة مع الشيخ زايد.

وفى قرعة السيدات، تأهل الأهلى وسبورتنج و الطيران والزمالك إلى دور الثمانية المقرر له 27 ديسمبر المقبل، بينما يقام دور الـ 16 يوم 15 نوفمبر وقبل النهائى والنهائى يومى 26، 27 أبريل المقبل.

ومن المقرر أن يلتقى الأهلى فى دور الثمانية مع الفائز من هليوبوليس مع سموحة و الزمالك مع الفائز من مباراة أصحاب الجياد مع الشمس.



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