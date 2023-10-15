شكرا لقرائتكم خبر عن منع التوكيلات.. من يحق له التصويت فى عمومية الزمالك؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أيام قليلة تفصلنا عن انعقاد الجمعية العمومية لنادى الزمالك ، والمقرر لها الجمعة المقبل، لانتخاب مجلس إدارة جديد، يقود القلعة البيضاء دورة انتخابية جديدة .

وأعلن مسئولو اللجنة الثلاثية بالنادى من يحق له التصويت في العمومية والانتخابات، وكذلك آليات الحضور وموعد فتح وغلق باب التسجيل، وغيرها من الأمور التي تتعلق بإجراءات الجمعية العمومية.

وكشف مسئولو الزمالك عن من يحق له التصويت في عمومية النادى، وهم الأعضاء ممن مر على عضويتهم العاملة عام على الأقل، بالإضافة إلى أنه يتعين حضور العضو شخصيا للعمومية، ولا يجوز التوكيل أو الإنابة فى الحضور أو التصويت.

وكانت اللجنة المكلفة بإدارة نادى الزمالك، برئاسة الدكتور عماد البنانى، أعلنت القائمة الرسمية والنهائية للمرشحين فى الانتخابات المقرر إقامتها 20 أكتوبر المقبل، لانتخاب مجلس إدارة جديد.

وجاء المرشحين على منصب رئاسة المجلس 5 مرشحين، و3 على منصب النائب، و6 على مقعد أمين الصندوق، و39 مرشحاً على العضوية فوق السن، و14 على العضوية تحت السن.