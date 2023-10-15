شكرا لقرائتكم خبر عن الأولمبية الدولية تمنح الاعتراف الكامل لكرة القدم الأمريكية وتحدد مصير الاسكواش غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل الاتحاد الدولي لكرة القدم الأمريكية (IFAF) على الاعتراف الكامل من قبل الدورة 141 للجنة الأولمبية الدولية فى مومباي، الهند، بعد الاقتراح الذى قدمه المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية (EB) فى مارس 2023.

الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAF) هو الهيئة الإدارية الدولية لرياضة كرة القدم الأمريكية، بما في ذلك كرة القدم الأمريكية، والتي تعد واحدة من الرياضات الخمس الإضافية لدورة الألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028 (LA28) التي اقترحتها اللجنة المنظمة LA28 وتم تقديمها إلى جلسة اللجنة الأولمبية الدولية من قبل اللجنة الأولمبية الدولية.

وجاءت الرياضات الخمس كالتالي: البيسبول - الكرة اللينة ـ لعبة الكريكيت ـ علم كرة القدم ـ لاكروس ـ الاسكواش.

ومن المتوقع أن تقوم جلسة اللجنة الأولمبية الدولية بمراجعة القرار بشأن هذه الرياضات الإضافية فى 16 أكتوبر.

بالإضافة إلى الاعتراف المؤقت الذي منحه المجلس التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية في عام 2013، أثبت الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه قد استوفى جميع المعايير اللازمة للحصول على الاعتراف الكامل من اللجنة الأولمبية الدولية:

وتتوافق القوانين والممارسات والأنشطة مع الميثاق الأولمبي.

واعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم ونفذ القانون العالمي لمكافحة المنشطات وقانون الحركة الأولمبية بشأن منع التلاعب في المسابقات.

ويحافظ الاتحاد الدولي لكرة القدم على استقلاليته واستقلاليته في إدارة الرياضة.

يستوفي المعايير الموضحة في إجراءات الاعتراف بالرياضات الصيفية، حيث يجب أن يكون هناك ما لا يقل عن 50 اتحادًا وطنيًا منتسبًا من ثلاث قارات على الأقل يمارس نشاطًا رياضيًا محددًا وملموسًا ومستمرًا في رياضة واحدة أو أكثر (أو تخصصات) الاتحاد الدولي ( إذا) يدير.

لم تكن هناك أي اعتراضات من الاتحادات الأعضاء في أي من الاتحادات الجامعة للاتحاد الدولي.