شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يواصل الاستعداد لمواجهة الداخلية.. والرمادى يحذر اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود فريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادى اليوم، الأحد، للتدريبات بعد الراحة التى حصل عليها الفريق بعد التعادل ودياً مع سموحة 1/1 فى إطار استعدادات الفريقين لمباريات دورى نايل 2023/ 2024، بعد انتهاء التوقف الدولى الحالي.

وحرص أيمن الرمادى على الدفع بكل العناصر خلال مباراة سموحة الودية من أجل منح الفرصة لجميع اللاعبين للوصول لأفضل تشكيل يخوض به مواجهة الداخلية المقبلة بعد الفشل فى تحقيق الفوز فى أول مباراتين.

ويسعى أيمن الرمادى لاستغلال فترة التوقف الدولى من أجل تصحيح الأخطاء التى وقع فيها اللاعبون خلال المباراتين التى لعبهما الفريق أمام الاتحاد السكندرى وفاركو فى الجولة الأولى والثالث، وتأجلت مباراته مع الأهلى فى الجولة الثانية.

وحذر أيمن الرمادى اللاعبين من الوقوع فى مثل هذه الأخطاء فى المباريات المقبلة، خاصة التى حدثت أمام فاركو الذى تعادل فيه الفريق بعد التقدم بهدفين، ليفقد الفريق نقطتين مهمتين، بالإضافة لعدم استغلال الفرص أمام الاتحاد السكندرى.

ويستعد فريق سيراميكا لمواجهة فريق الداخلية الجمعة المقبل، في إطار منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دورى نايل.

ويحتل فريق سيراميكا المركز الرابع عشر من ترتيب جدول دورى نايل برصيد نقطة واحدة من مباراتين فقط، حيث خسر مباراة وتعادل أخرى وتأجلت له مباراة مع الأهلى فى الأسبوع الثانى، سجل لاعبو هدفين واستقبلت شباكهم 3 أهداف.