شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا ومصطفى محمد يحضران المؤتمر الصحفى للحديث عن ودية الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد في السادسة إلا ربع مساء اليوم الأحد بتوقيت مصر، البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم مؤتمرًا صحفيًا باستاد هزاع بن زايد بدولة الإمارات الشقيقة، للحديث عن ودية منتخب الجزائر المقرر لها السابعة مساء غدٍ الإثنين.

كما يتحدث مصطفى محمد نجم منتخب مصر عن مواجهة منتخب الجزائر الودية استعدادًا للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم وبطولة كأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار.