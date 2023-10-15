شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا ومصطفى محمد يحضران المؤتمر الصحفى للحديث عن ودية الجزائر والان مع تفاصيل الخبر
كما يتحدث مصطفى محمد نجم منتخب مصر عن مواجهة منتخب الجزائر الودية استعدادًا للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم وبطولة كأس أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار.
ويسعى الفراعنة للفوز على محاربى الصحراء ضمن خطة استعداد رجال روي فيتوريا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار، بالإضافة إلى خوض تصفيات كأس العالم 2026.
ويسعى منتخب الجزائر لتجهيز نفسه كأفضل ما يكون للرهانات التي تنتظره ضمن تصفيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس أمم أفريقيا 2023.
وحقق منتخب مصر فوزا صعبا أمام نظيره الزامبى بهدف دون رد عن طريق حمدى فتحى، فى اللقاء الذى جمع المنتخبين، الخميس الماضي، على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، إطار استعدادات ألفراعنة للمشاركة فى بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 والتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.
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