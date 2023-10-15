شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يرفض رحيل مدافع الزمالك فى الانتقالات الشتوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك، رحيل مصطفى الزنارى مدافع الزمالك في الانتقالات الشتوية المقبلة، وتمسك بتواجده ضمن قائمة الفريق لحاجة القلعة البيضاء لخدماته.

وطلب أوسوريو غلف ملف رحيل الزنارى عن صفوف الفريق بعدما تلقى اللاعب العدي من العروض للرحيل عن القلعة البيضاء في شهر يناير المقبل.

وينتظر الزمالك مواجهة قوية يوم السبت المقبل، مع سموحة في إطار منافسات الجولة الرابعة من مسابقة دورى نايل، والتي سيسعى لمواصلة الانتصارات وتحقيق الفوز بها.

جدير بالذكر أن الزمالك بدأ رحلة استعادة التتويج بالدوري المصري من خلال مواجهة بيراميدز بالجولة الأولى للمسابقة والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدفين لكل فريق ثم تعادل بهدف لكل فريق مع المقاولون العرب بالجولة الثانية ثم فاز على البنك الاهلى بهدفين مقابل هدف، حيث تُوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم تحت قيادة المدرب السويسري المخضرم مارسيل كولر، وذلك بعدما غاب اللقب فى آخر موسمين لصالح الغريم التقليدي نادي الزمالك، وعقب منافسة قوية مع بيراميدز.

بينما حل نادي الزمالك فى المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم، وجاء نادي فيوتشر رابعاً.