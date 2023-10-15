شكرا لقرائتكم خبر عن قضية المراهنات.. لاعب يوفنتوس يقر بذنبه لتخفيف العقوبة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قرر لاعب وسط نادي يوفنتوس نيكولو فاغيولي، التعاون مع مكتب المدعي العام الإيطالي، والاعتراف بذنبه لتخفيف عقوبته خلال التحقيقات معه في قضية تورطه بالمراهنة بالأموال على منصات غير قانونية.

وبحسب صحيفة «كورييري ديللو سبورت»، فإن «فاغيولي سيعقد صفقة بقضية المراهنات مقابل تخفيض مدة إيقافه، من خلال التعاون مع مكتب المدعي العام»، مشيرة إلى أن فاغيولي سوف يُقر بذنبه أمام المدعي العام ويعترف رسميّاً بأنه قام بالمراهنات غير الشرعية، و«بالتالي يتم تخفيض مدة إيقافه، ولكن لن تقل عن موسم واحد».

وأكدت في تقريرها أن «اللاعب اعترف أمام النيابة بأنه راهن على مباريات كرة القدم. كما قدَّم لهم معلومات مفيدة للتحقيق يمكن أن تؤدي إلى تقليل الحظر المفروض عليه بشكل أكبر في حال إتمام الصفقة».

ولم يتضح بعد ما الأحداث التي راهن عليها فاغيولي، وما إذا كان ذلك يمثل انتهاكًا لقواعد أخلاقيات العدالة الرياضية.

ويُشتبه في أن فاغيولي، صاحب الـ21 عامًا، استخدم عدة حسابات مختلفة على الإنترنت للمراهنة في منصات سرية.

وإذا ثبت انتهاك المادة الـ24 من القانون الرياضي الخاص في الاتحاد الإيطالي الذي يحظر على اللاعب المحترف المراهنة على المباريات، فيواجه فاغيولي خطر الإيقاف لمدة ثلاثة أعوام وغرامة قدرها 25 ألف يورو.