شكرا لقرائتكم خبر عن ملاكم اليوتيوب يدعي سرقة النزال منه والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

ادعى ملاكم اليوتيوب «KSI» سرقة الفوز منه في النزال أمام البريطاني تومي فيوري.

وفاز فيوري بإجماع الحكام في النزال الذي أقيم بمدينة مانشستر الإنجليزية بفارق بسيط، وبينت الإحصائيات توجيهه 159 لكمة لخصمه في 6 جولات مقابل 124.

ووصف «KSI» قرار الحكام بـ«المشين»، وأضاف: «لا أدري ماذا فعل فيوري ليفوز؟ لكم 12 مرة وفاز بالنزال؟ أنا أكره الخسارة وكانت لكماتي الأنظف وسأفكر في تقديم استئناف. فيوري ملاكم محترف ويلعب أمام ملاكم يوتيوب، كان من المفترض أن يفوز بالضربة القاضية وليس بقرار الحكام».

ودعم الملاكم البريطاني في فئة الوزن المتوسط كريس أوبانك جونيور ملاكم اليوتيوب وقال: «اعتقدت أن KSI سدد أنظف اللكمات وكان يتحرك بشكل أفضل».

في المقابل، سخر الملاكم الأمريكي جيك بول، الذي خسر نزاله أمام فيوري في فبراير بالسعودية، من KSI وغرد: «الشيء الوحيد الذي سرق منه هو خط شعره، أنا أتقبل الخسارة كرجل وأتعلم منها وهذا الرجل صاحب الـ30 عاماً يبكي ويريد تقديم استئناف».