الامارات | "أبوظبي أكستريم" تشهد نزالات قوية 20 الجاري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية (IVSM) عن استضافة سلسلة نزالات بين أقوى المقاتلين على مستوى العالم في إطار الدورة الافتتاحية من بطولة أبوظبي إكستريم (ADXC 1)، والتي تنطلق بعد أقل من عشرة أيام. وتشهد الفعالية نزالا بين طارق سليمان مع مارتن فيتوري، حامل لقب بطولة فيناتور إف سي للوزن المتوسط والمنافس الحالي على لقب بطولة يو إف سي للوزن المتوسط والمعروف بلقب "الحلم الإيطالي". وتُقام البطولة 20 الجاري في مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال طارق سليمان: "أتوقع أن تكون المنافسة شرسة مع فيتوري، لكنني متحمسٌ لخوض هذا النزال، وأدعوه لتقديم أفضل ما لديه على الحلبة، كي نضمن للمتابعين تجربةً لا تُضاهى".