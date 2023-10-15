الامارات | حكم مصري يقود مباراة المنتخب أمام لبنان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت اتحاد الإمارات لكرة القدم تعيين طاقم تحكيم مصري بقيادة الدولي عادل محمد لإدارة مباراة المنتخب الودية على استاد آل مكتوم، بنادي النصر في دبي المقررة الساعة الثامنة من مساء الثلاثاء المقبل أمام لبنان. وكان المنتخب لعب الخميس الماضي أمام الكويت وديا وفاز عليه بهدف نظيف. ويضم طاقم التحكيم كلا من الحكمين المساعدين سمير جمال وسامي محمد وإبراهيم نورالدين حكما رابعا.