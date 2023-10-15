شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يتصدر قائمة أغلى 10 لاعبين فى مواجهة مصر والجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب الفراعنة، قائمة أغلى 10 لاعبين فى المواجهة المرتقبة بين مصر والجزائر، فى اللقاء الودي الذي يجمع المنتخبين بالإمارات، والمقرر لها السابعة مساء غدٍ الاثنين فى ختام معسكر الفراعنة فى أكتوبر الجارى.

ويسعى الفراعنة للفوز على محاربى الصحراء ضمن خطة استعداد رجال روي فيتوريا لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2024 بكوت ديفوار، بالإضافة إلى خوض تصفيات كأس العالم 2026.

وحقق منتخب مصر فوزا صعبا أمام نظيره الزامبى بهدف دون رد عن طريق حمدى فتحى، فى اللقاء الذى جمع المنتخبين، الخميس الماضي، على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية، إطار استعدادات الفراعنة للمشاركة فى بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 والتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

القيمة التسويقية لمنتخب مصر: 121 مليوناً و600 ألف يورو

محمد صلاح: 65 مليون يورو

تريزيجية: 10 ملايين يورو

محمد النني: 6 ملايين يوور

عمر مرموش: 6 ملايين يورو

مصطفى محمد: 6 ملايين يورو

القيمة التسويقية لمنتخب الجزائر: 206 ملايين يورو

أمين الجويري: 35 مليون يورو

سعيد بن رحمة: 25 مليون يورو

ريان آيت نوري: 25 مليون يورو

رياض محرز: 20 مليون يورو

رامي بن سبعيني: 20 مليون يورو.