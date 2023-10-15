شكرا لقرائتكم خبر عن نادى الصيد يحصد بطولة الجمهورية لسباحة الشلل الدماغي والان مع تفاصيل الخبر
بينما جاء البنك الأهلي فى المركز الثاني برصيد 10 ميدالية ذهبية وميدالتين فضية وأخرى برونزية، وفي المركز الثالث تواجد المصر القاهري بـ10 ميداليات ذهبية.
وشهدت البطولة تنظيم قافلة طبية بالتعاون مع الجمعية المصرية للطب الرياضي برئاسة الدكتور خالد مسعود حسن لتوقيع الكشف الطبي الشامل على اللاعبين، وإجراء التحاليل الطبية اللازمة.
وتعد بطولة السباحة هي الأولي للاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي، للموسم الرياضي 2023- 2024، بمشاركة 98 لاعب ولاعبة بالمركز الأولمبي بالمعادي.
ومن المقرر اختيار عناصر منتخب مصر المشارك، في دورة الألعاب العالمية خلال الفترة من 1-9 ديسمبر 2023 بتايلاند تحت رعاية الاتحاد الدولي للإتاحة الرياضية.
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