شكرا لقرائتكم خبر عن 21 نوفمبر قرعة كأس الأمم الأفريقية لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مسئولو اتحاد كرة اليد إجراء قرعة كأس الأمم الأفريقية 21 نوفمبر المقبل لحضور مندوبى الدول المشاركة فى البطولة التى تستضيفها مصر يناير المقبل.

ويشارك منتخب مصر لكرة اليد فى بطولة الدورى الذهبى، المحدد لها الفترة من 3 حتى 8 يناير المقبل بالدنمارك، فى إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 18 حتى 28 من نفس الشهر.

ويخوض منتخب مصر لرجال اليد فى هذه البطولة 3 مواجهات مع منتخبات الدنمارك والنرويج وهولندا.

ويخوض منتخب فراعنة اليد معسكرا داخليا يبدأ 23 أكتوبر الجارى قبل السفر لألمانيا لخوض معسكر خارجى يتخلله وديتان مع المنتخب الألمانى خلال الفترة من 1 حتى 5 نوفمبر المقبل.

من ناحية أخرى، أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" تعيين طارق محروس مديراً فنياً لمنتخب مصر الوطنى للشباب مواليد 2004 بشكل رسمي.

وجاء القرار لما يمتلكه المدير الفني من خبرات مع هذه المرحلة العمرية، لاسيما أن قاد منتخب مصر للشباب مواليد 1998 من قبل وأحرز معهم المنتخب المديالية البرونزية في بطولة العالم للشباب عام 2019 والتي أقيمت بإسبانيا.

وكانت التجربة الأخيرة لطارق محروس مع فريق النور السعودي وقدم معهم مستوى مميز في دوري النخبة، كما كان مديرًا فنيًا ليد النادي الأهلي وحقق معهم عددًا من البطولات والألقاب قبل أن يرحل في صيف 2021.