شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مواجهة المنتخب الأولمبي وأوزبكستان الودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المنتخب الأولمبي، بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالي ، لخوض ثاني مواجهاته الودية، فى ضوء التحضير للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وذلك عندما يلتقي منتخب أوزباكستان.

وحقق المنتخب الأولمبي فوزًا كبيرًا على الأردن بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، في المواجهة الودية، التي جمعت المنتخبين الخميس الماضي على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر.

س: ما هو موعد مباراة مصر وأوزباكستان؟

ج: تقام مباراة المنتخب الأولمبي الودية أمام نظيره الأوزبكي فى الخامسة مساء غدٍ الاثنين في أوزبكستان.

س: ما التشكيل المتوقع للفراعنة فى ودية أوزبكستان؟

ج: من المتوقع أن يبدأ الفراعنة اللقاء بتشكيل مكون من: "حراسة المرمى: حمزة علاء، خط الدفاع: عمر فايد وأحمد عيد وحسام عبد المجيد ومحمد حمدى، خط الوسط: محمد شحاته وعلى زعزع ومحمود جهاد ومحمود صابر، خط الهجوم: مظهر بلال عبد الرحمن وأسامة فيصل".

س: ماذا قدم ميكالي مع المنتخب الأولمبي قبل مواجهة أوزباكستان الودية؟

ج: قاد ميكالي المنتخب الأولمبي في 21 مباراة، فاز في 13 لقاء، وتعادل في 7 مواجهات وخسر مواجهة واحدة، وسجل الفراعنة الصغار 28 هدفاً تحت قيادة المدرب البرازيلي، واستقبلت شباكهم 9 أهداف أخرى، وحصدوا وصافة كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة ليحجزوا معها تأشيرة التأهل إلى أولمبياد باريس 2024.

س: ما القناة الناقلة لمباراة المنتخب الأولمبي أمام أوزبكستان؟

ج: تنقل مباراة المنتخب الأولمبى أمام نظيره أوزبكستان على الهواء مباشرة، عبر شاشة قناة أون تايم سبورت.

س: ما التعليمات الأخيرة من ميكالي للاعبي الفراعنة؟

ج: تحدث البرازيلى روجيرو ميكالى مع لاعبيه حول ضرورة التركيز فى المباراة الودية، مؤكدا أن مستوى منتخب أوزبكستان يختلف عن مستوى نظيره الأردنى، محذرا من التهاون بالمنافس بصرف النظر عن الفوز الذى تحقق على حساب منتخب الأردن بثلاثية، لأن الهدف من هذه المباريات الودية هو اكتساب الخبرات وزيادة الانسجام بين اللاعبين داخل الفريق الواحد.