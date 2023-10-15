شكرا لقرائتكم خبر عن زيزو وشيكابالا وعبد الغني يدعمون القضية الفلسطينية عبر إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص نجوم نادي الزمالك على دعم الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة من الجيش الإسرائيلي، ونشر محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد نادي الزمالك، صورته عبر حسابه الشخصي على فيس بوك، مرتدياً قميص المنتخب الفلسطيني.



شيكابالا

كما نشر كل من زيزو ومحمد عبد الغني صوراً لضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع.



عبد الغني



زيزو

وكان محمود عبد الرزاق شيكابالا، قائد فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، قد حصل على جائزة أفضل لاعب فى مواجهة فريقه أمام البنك الأهلى، التى جمعتهما فى مسابقة دورى نايل.

وتسلم شيكابالا جائزة أفضل لاعب المقدمة من رابطة الأندية المصرية المحترفة، عقب انتهاء اللقاء، خاصة وإنه ساهم فى تحقيق فريقه للفوز على البنك الأهلى.

وحقق فريق الزمالك فوزا مثيرا على البنك الأهلى بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة دورى نايل، فى لقاء شهد حالتى طرد لمحمد عواد من الزمالك، ومحمد فتحى من البنك الأهلى.

وحصد الزمالك ثلاث نقاط غالية ويرتفع رصيده للنقطة 5 فى المركز الخامس، ويستمر البنك الأهلى فى الخسارة الثالثة على التوالى ويتذيل جدول ترتيب الدورى بدون نقاط.