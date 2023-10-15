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شكرا لقرائتكم خبر عن 10 تصريحات مهمة لـ فاروق جعفر فى ندوة الخليج 365.. أبرزها تشجيع المدرب الوطنى والان مع تفاصيل الخبر
وجاءت أبرز التصريحات كالتالى:
فاروق جعفر
1 - تاريخى يسمح لى بالترشح على منصب رئيس الزمالك
2 - لا أبحث عن "الشو" فى خطوة ترشحى لرئاسة الزمالك
3 - الزمالك تعاقد مع مدرب أجنبى بيعيط على الخط
4 - رجال الأهلى لا يعشقون الكراسى وهذ سر نجاحهم
5 - جدولة غرامة كهربا ستفيد نادى الزمالك
6 - عملى كمدير فنى سبب تأخر خطوة الترشح على منصب رئيس الزمالك
7 - سأشكل لجنة كرة في الزمالك برئاسة حسن شحاتة حالة نجاحى
8 - أنا مع تجربة المدرب الوطنى لنادى الزمالك لتوفير الأموال
9 - أوسوريو يقدم أفكار فنية في نادى الزمالك تغضب اللاعبين
10- المنافسة مع النادى الأهلى شريفة ولا مانع من عودة العلاقات الطيبة.
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