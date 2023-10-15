شكرا لقرائتكم خبر عن 10 تصريحات مهمة لـ فاروق جعفر فى ندوة الخليج 365.. أبرزها تشجيع المدرب الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق فاروق جعفر، نجم الزمالك السابق والمرشح على مقعد الرئاسة فى انتخابات القلعة البيضاء المقبلة والمقرر لها 20 أكتوبر الجارى، العديد من التصريحات المهمة فى ندوة الخليج 365 والتى تناولت أبرز الملفات التى تخص النادى فى جميع القطاعات.

وجاءت أبرز التصريحات كالتالى:



فاروق جعفر

1 - تاريخى يسمح لى بالترشح على منصب رئيس الزمالك

2 - لا أبحث عن "الشو" فى خطوة ترشحى لرئاسة الزمالك

3 - الزمالك تعاقد مع مدرب أجنبى بيعيط على الخط

4 - رجال الأهلى لا يعشقون الكراسى وهذ سر نجاحهم

5 - جدولة غرامة كهربا ستفيد نادى الزمالك

6 - عملى كمدير فنى سبب تأخر خطوة الترشح على منصب رئيس الزمالك

7 - سأشكل لجنة كرة في الزمالك برئاسة حسن شحاتة حالة نجاحى

8 - أنا مع تجربة المدرب الوطنى لنادى الزمالك لتوفير الأموال

9 - أوسوريو يقدم أفكار فنية في نادى الزمالك تغضب اللاعبين

10- المنافسة مع النادى الأهلى شريفة ولا مانع من عودة العلاقات الطيبة.