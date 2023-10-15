شكرا لقرائتكم خبر عن أفشة والشحات وكهربا يدعمون القضية الفلسطينية: "البطل هو الفلسطيني" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه محمد مجدي أفشة، لاعب النادي الأهلي، رسالة دعم إلى القضية الفلسطينية في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والأوضاع الصعبة التي يعيشها القطاع تحت الحصار فى الوقت الحالي.

وكتب أفشة عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، "للصبر حدود يا جماعه.. فتحنا عنينا ع الدنيا ومن وإحنا صغيرين عارفين إنهم رمز الشر.. عنوان شياطين الانس.. كيان قايم علي السرقه والتدليس وتزيف التاريخ وضياع الحقوق.. ربنا قال كل حاجه واحنا مؤمنين دولتهم إلى زوال ١٠٠٪؜"

وأضاف، البطل الحقيق عمره ما كان لعيب كوره مشهور ولا ممثل ولا مغنى البطل الحقيقي هو الفلسطيني الي ما فى حد فى الدنيا شاف الى شافه.. ربنا معاكم وينصركم ويثبتكم .. ان شاء الله قريب جدا نحتفل بالنصر .. خالص دعائي وصلواتي ليكم".



افشة

بينما كتب كهربا، "سلامٌ على أرضٍ خُلِقَتْ للسلام وما رأت يومًا سلامًا، علموا أولادكم أن فلسطين محتلة، وأن القدس عقيدة ودين هو أول قبلة للمسلمين، وأن الكيان المحتل عدو، وأن المقاومة شرف، وأن مساعدة أهل فلسطين ولو حتي بالدعاء واجب علينا".

وأضاف، (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان) اللهم إنا نستودعك غزة وأهلَها، كبارَها وصغارَها، رجالَها ونساءَها، شبابَها وبناتِها، أرضَها وسماءَها، ومساجدها... فاحفظها يا ربنا من كل سوء ومكروه ....انك على كل شئ قدير.

سَلَامٌ عَلَىَ غَـزَةَ ، بِمَاَ فِيِهَاَ ، بِمَن فِيِهَاَ ، بِكُلِّ مَاَ فِيِهَاَعااااشت فلسطين حره.



كهربا

كما نشر حسين الشحات صورة للمسجد الأقصى مضيفاً بعض الأدعية